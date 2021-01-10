وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 12% مقسمة 6% كل 6 أشهر – عقد سنوي يضمن حق الموظف بالشركة – راتب 4000ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973 -01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079320
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه