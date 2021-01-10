وظائف خدمة عملاء

مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 12% مقسمة 6% كل 6 أشهر – عقد سنوي يضمن حق الموظف بالشركة – راتب 4000ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973