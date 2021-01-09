وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطلاب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079239
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه