وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط المظهر ولباقة الحديث – إجازة 4 أيام ( الجمعة ثابت من كل أسبوع ) - عقد سنوي + تامينات وزيادة سنوية - راتب أساسي 4000ج - شفت 6 ساعات صباحي او مسائي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079238
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه