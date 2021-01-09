وظائف خدمة عملاء

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط المظهر ولباقة الحديث – إجازة 4 أيام ( الجمعة ثابت من كل أسبوع ) - عقد سنوي + تامينات وزيادة سنوية - راتب أساسي 4000ج - شفت 6 ساعات صباحي او مسائي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973