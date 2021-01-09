وظائف خدمة عملاء

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات والاجازات للطلاب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - ( العمل بالشركة نفسها ) 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973