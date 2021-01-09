وظائف خدمة عملاء

داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973