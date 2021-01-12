وظائف خدمة عملاء

(طلب عمل)
|طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 ساعات – تامين صحي واجتماعي وزيادة مرتين في السنة علي المرتب – لا يشترط خبرة مسبقة – لتوفير تدريب مدفوع الاجر لمدة شهر يتم حسابه من الراتب – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079626
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه