وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية والكويت ومصر 1-سكرتارية 2-استقبال 3-موارد بشرية 4- خدمة عملاء وعلاقات عامة 6- شئون عاملين 7- وظائف ادخال بيانات- 8-ادارة اعمال- 9-ادارة فروع 10-مدير مخازن و مستودعات 11-مدير نظم- 12-مدير شبكات -13-مدير البرامج 14-مديرتدريب 15-مدير اعمال لوجيستية 16- مدير أنظمة لينكس - يونكس 17-مديرادارة انتاج 18-مدير اداره جودة 19-مدير اداره العمليات 20-مديرادارة الصيانة 21-مدير ادارة التكاليف 22-مديرادارة مشروعات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joop
التليفون: 01151020771

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العنوان: مدينه نصر القاهره- الرياض
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063208
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وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية والكويت ومصر 1-سكرتارية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2020
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