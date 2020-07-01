وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية والكويت ومصر 1-سكرتارية 2-استقبال 3-موارد بشرية 4- خدمة عملاء وعلاقات عامة 6- شئون عاملين 7- وظائف ادخال بيانات- 8-ادارة اعمال- 9-ادارة فروع 10-مدير مخازن و مستودعات 11-مدير نظم- 12-مدير شبكات -13-مدير البرامج 14-مديرتدريب 15-مدير اعمال لوجيستية 16- مدير أنظمة لينكس - يونكس 17-مديرادارة انتاج 18-مدير اداره جودة 19-مدير اداره العمليات 20-مديرادارة الصيانة 21-مدير ادارة التكاليف 22-مديرادارة مشروعات