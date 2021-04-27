(فرصة عمل)
|وظائف البنات بالفنادق - ) هوستوس – هاوس كيبينج ( - السن : 18 : 28 سنة - المؤهل : اعدادي – ثانوي – معهد -ال يقبل المحجبات – راتب الهوستس ويشترط اللغة جيدة - راتب 3000 : 4000ج يتحدد حسب اللغة دبلوم – جامعة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094331
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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