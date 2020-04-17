وظائف البنات بالفنادق - ( هوستوس – هاوس كيبينج ) - السن : 18 : 28 سنة - المؤهل : اعدادي – ثانوي – معهد – دبلوم – جامعة - لا يقبل المحجبات – راتب الهوستس ويشترط اللغة جيدة : 3000 : 4000ج يتحدد حسب اللغة - راتب الهاوس كيبنج 2500ج لا يشترط أي لغة - مواقع : شرم – غردقة – الساحل الشمالي – العين السخنة - توفير : السكن + 3وجبات + مواصلات + 23 يوم عمل و 7 يوم إجازة acurefortourismdevelopment@yahoo.com للتواصل واتس آب 01140748686 الكود 4657