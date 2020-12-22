وظائف اعلان

(فرصة عمل)
|موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطلاب جميع المراحل العمرية 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079468
اتصل
11 جنيه