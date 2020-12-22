وظائف اعلان

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تفاصيل الإعلان
موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطلاب جميع المراحل العمرية 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079468
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