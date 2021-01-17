وظائف ادخال البيانات

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات –لا يشترط خبرة –السن من 18 :45سنة –لا يقل المؤهل عن اعدادي –شفت العمل 6ساعات –توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات –راتب 4000ج شهري للاستفسار / 01062972973 رقم الكود / 3035
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080397
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه