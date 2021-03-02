وظائف أمن وحراسه

(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن شباب للعمل بالسفاره بالزمالك راااتب 3250 8ساعات عمل متوفر سكن للمغتربين يومين اجازه في الاسبوع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|استاذه حبيبه
|التليفون:
|0100 011 6025-01141218030
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|العنوان:
|الشركة العربية- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085968
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