وظأيف سوشيال مديا

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر الكود:30102189 للتواصل :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 octobar
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099978
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اعلانات جديدة

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صورة الاعلان: موظفين ادخال بيانات

موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
القسم: 

4,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: أخصائيات نساء وتوليد

أخصائيات نساء وتوليد

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بمجموعة طبية بالطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية تقويم اسنان

مطلوب اخصائية تقويم اسنان

(فرصة عمل)

لمجموعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيين تقويم أسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: عامل نظافة

عامل نظافة

(فرصة عمل)

عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج ( – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة +.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

14/7/2021
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صورة الاعلان: ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

(للإيجار)

ايجار المرسيدس 500\600 ال50 فرد موديل السنه لذهاب واجمل لأرقى الشؤاطئ الساحليه لاجازه ممتعه مع شركه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب

استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب

(مطلوب للإيجار)

استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب لانها افضل الباصات لتمضيه اجازه صيفيه امنه باصات معقمه ومكيفه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن

مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)

بكبري المنشأت اإلدارية واألمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

الفيوم - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن

مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أساس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمول مصر

مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمول مصر

(فرصة عمل)

مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمبلغ ٢٣٥٠ _ السن من ٢١ حتي &.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,350 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس

المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس

(فرص)

المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس تخليص سيارات مالك اول وتريبتك ومعاقين تخليص بضائع صادر و وارد.
العنوان:

السويس - مصر

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو

سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو

(للبيع)

سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو رقم التليفون 01157576179.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

(للبيع)

دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

13/7/2021
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