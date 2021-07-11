وظأيف سوشيال مديا

موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر الكود :30102189