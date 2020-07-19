وصلت اليوم شاحنة مرسيدس 2010 معرضنا بجدة . حالة ممتازة وسعر طيب

(للبيع)
|للبيع بمعرضنا بجدة . حالة نظيفة وسعر ممتاز . بادر بالإتصال للمعاينة رقم العرض هو 523101 شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 890000 كم مكيف للسعر يرجي التواصل مع مدير البيع هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063611
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال