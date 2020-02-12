وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل الخدمات والهدوء والاسترخاء وبعيد عن الزحمة وبالقرب من المستشفيات والعيادات والمولات التجارية والادارية وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وخدمات الكمبوند حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|242,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052517
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