وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل الخدمات والهدوء والاسترخاء وبعيد عن الزحمة وبالقرب من المستشفيات والعيادات والمولات التجارية والادارية وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وخدمات الكمبوند حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 242,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052517
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صورة الاعلان: شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية

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باقل سعر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك وعيش برفاهية من غير مثيل واستمتع بافضل نادى صح.
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12/2/2020
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(للبيع)

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12/2/2020
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امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

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12/2/2020
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12/2/2020
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12/2/2020
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12/2/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس

(للبيع)

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2,350,000 جنيه

11/2/2020
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هتبقي في امان ومطمن علي عيلتك بأمتلاكك شقة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: بالقرب من حي السفارات امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

بالقرب من حي السفارات امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بأجمل كمبوند و وسط اكبر لاند سكيب وبالقرب من حي السفارات والحي الحكومي وامام جامعة انترنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بحديقة في العاصمة وعيش وسط الطبيعة - في القاهرة مصر

امتلك شقة بحديقة في العاصمة وعيش وسط الطبيعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط الطبيعة والمساحات الخضرا وهتعيش في خصوصية كامل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

281,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate قريب من مطار العاصمة وكل احتياجاتك مولات وحمامات سباحة ومطاعم وملاهى ومدارس شقتك 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: بview ع المساحات الخضراء امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

بview ع المساحات الخضراء امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باجمل فيو ع المساحات الخضراء وكريستال لاجون عيش فى شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 187 م (ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شقتك تمليك مش ايجار فى Town Gate - في القاهرة مصر

شقتك تمليك مش ايجار فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك تمليك مش ايجار فى Town Gate وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومدارس ومستشفيات وع بعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

10/2/2020
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