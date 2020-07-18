(للبيع)
|وسط كل الخدمات اللي بتحلم بيها امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة مول تجاري ومطاعم كافيهات وبحيرات صناعية وتراك للدرجات ونادي رياضي وملاعب ريا ضية وخدمات غيرهم كتير وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063236
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