وسط كل الخدمات اللي بتحلم بيها امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة مول تجاري ومطاعم كافيهات وبحيرات صناعية وتراك للدرجات ونادي رياضي وملاعب ريا ضية وخدمات غيرهم كتير وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب