وسط كثافة سكانية محلك بأقل مقدم في العاصمة

(للبيع)
|محلك وسط كثافة سكانية كبيرة بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وامام وزارةالمالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة ومجمع سينما ومتحف وطني كبير واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحة المحل 70م بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|805,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052374
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