وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|خليك وسط خدماتك الكتيرة مطاعم وكافيهات واكوا بارك وشاطئ رملى وحمامات سباحة وامتلك شاليه 90 تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047253
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