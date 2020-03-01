وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|امتلك شفتك فى 6 اكتوبر وسط امن وحراسة 24 ساعة ووسط كل خدماتك مولات تجارية ومطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس انترناشونال وحاجات تانية كتير شقتك 151 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر وسط الامن والامان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054658
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