وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة وامتلك شاليه استلام فورى قريب من حمامات السباحة ومطاعم واكوا بارك وملاعب 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط الامان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063857
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