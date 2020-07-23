وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شاليه فى راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شاليه فى راس سدر - في القاهرة مصر

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عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة وامتلك شاليه استلام فورى قريب من حمامات السباحة ومطاعم واكوا بارك وملاعب 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط الامان فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063857
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