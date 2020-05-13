وسط الهدوء والفيو الطبيعي هتعيش في العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وسط الهدوء والفيو الطبيعي هتعيش في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط الهدوء والفيو الطبيعي للاند سكيب والنهر الاخضر وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وملاعب رياضية ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا كلمنا علي 01279848994 واسكن في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 202,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059432
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع من غير فوائد فى Town Gate - في القاهرة مصر

شقة للبيع من غير فوائد فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة من غير اى فوائد فى Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض شقتك 150م (3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

287,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بالتقسيط المريح فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقة بالتقسيط المريح فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالتقسيط المريح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من الحى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: اسكن فى كمبوند الاحلام فى Town Gate - في القاهرة مصر

اسكن فى كمبوند الاحلام فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن فى كمبوند الاحلام وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وفندق الماسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: من غير ماتدور كتير شقتك في العاصمة بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

من غير ماتدور كتير شقتك في العاصمة بالتقسيط المريح

(للبدل)

- في القاهرة مصر

متدورش كتير وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط ومساحتها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: اصحي علي اجمل فيو للنهر الاخضر واسكن في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

اصحي علي اجمل فيو للنهر الاخضر واسكن في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اصحي كل يوم علي اجمل فيو للنهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من القصر الرئاسي ومنطقة الو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: عيش سعيد وامتلك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش سعيد وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتعيش بسعادة بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 180 م بجاردن (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

13/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: وسط الجمال امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

وسط الجمال امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: اختار جيرانك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

اختار جيرانك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار جيرانك بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات وفندق الماسة والجامعة الروسية شقتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: عيش في العاصمة الادارية واستمتع برفاهية ملهاش حدود - في القاهرة مصر

عيش في العاصمة الادارية واستمتع برفاهية ملهاش حدود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع برفاهية ملهاش حدود وعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: فرصة استثمارك جت لحد عندك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

فرصة استثمارك جت لحد عندك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك في امتلاك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك واستثمارك الجديد هتلاقي في شقتك بالعاص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: اطمن علي اولادك واسكن في كمبوند zavani بالعاصمة - في القاهرة مصر

اطمن علي اولادك واسكن في كمبوند zavani بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اطمن علي اولادك واسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط امن وحراسة 24 ساعة في كمبوند zavani وسط الهدوء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط - في القاهرة مصر

فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع قريبة من مطار العاصمة فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

شقة للبيع قريبة من مطار العاصمة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء ق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

317,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: ابنى حياتك من جديد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابنى حياتك من جديد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حياة جديدة هتبنيها بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط حياة راقية قريب من حى السفارات وفندق الماسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة فى العاصمة الادارية وعيش حياتك من جديد - في القاهرة مصر

امتلك شقة فى العاصمة الادارية وعيش حياتك من جديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياتك من جديد وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

261,000 جنيه

9/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager