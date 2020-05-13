وسط الهدوء والفيو الطبيعي هتعيش في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط الهدوء والفيو الطبيعي للاند سكيب والنهر الاخضر وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وملاعب رياضية ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا كلمنا علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059432
287,000 جنيه
158,000 جنيه
170,000 جنيه
203,000 جنيه
295,000 جنيه
160,000 جنيه
150,000 جنيه
188,000 جنيه
183,000 جنيه
175,000 جنيه
232,000 جنيه
500,000 جنيه
317,000 جنيه
195,000 جنيه
261,000 جنيه