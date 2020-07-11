وسط الهدوء والفيو الطبيعى عيش فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)
|خليك اول من يسكن بالعاصمة الادارية حيث الرقى والرفاهية والتجديد اشترى شقتك بمقدم 7% وشقتك 161م (غرفتين +حمام+مطبخ+تراس +ريسبشن ) وعيش حياتك اللى نفسك فيه فى ارقى الاحياء كمبوند ارمونيا للاستفسار كلمنا 01279885336او على الواتساب واعرف كل الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|260,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062736
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