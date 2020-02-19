وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وقضي الويك اند وسط الهدوء والاسترخاء والطبيعة الرائعة واستمتع بأحلي جو وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053713
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