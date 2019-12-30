وسط الهدوء والاسترخاء امتلك شقتك في green avenue

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط الاسترخاء والهدوء والفيو الرائع وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وسط الخدمات اللي جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047081
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