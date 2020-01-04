وسط المساحات الخضرا والنافورة الراقصة امتلك شقتك في العاصمة

(للتقسيط)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط المساحات الخضرا والنافورة الراقصة و وسط امن وحراسة 24 ساعة وهتستمتع بالخدمات اللي جمب شقتك من حمامات سباحة وجيم وسبا وجاكوزى ومول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد للتواصل كلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047618
166,000 جنيه
177,000 جنيه
225,000 جنيه
211,000 جنيه
235,000 جنيه
212,000 جنيه
220,000 جنيه
186,000 جنيه
249,000 جنيه
166,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
236,000 جنيه
235,000 جنيه
220,000 جنيه