(للبيع)
|وسط السفراء والدبلوماسيين امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة بجاردن خاص 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وبيوتى سنتر وجيم وملاهى وعيادات كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الجديدة وسط السفراء والدبلوماسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049662
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