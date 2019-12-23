وسط الرفاهية والهدوء امتلك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش وسط الرفاهية والهدوء وامتلك شقتك بجاردن جميلة وسط خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى صحى ورياضى ومستشفيات وعيادات طبية 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بجاردن وسط الرفاهية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|209,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046239
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