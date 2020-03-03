وسط الرفاهية والجمال امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من حمامات سباحة واكوا بارك وكافيهات وسينمات ومسرح بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 نين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط الرفاهية والجمال فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055016
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