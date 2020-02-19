وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من عيادات الطبية والمستشفيات والمدارس وكافيهات 150م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واهتم بصحتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053427
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