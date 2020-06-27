وسط الخدمات الحكومية استثمر وامتلك محل في العاصمة

(للبيع)
|وسط كل الخدمات الحكومية والمالية امتلك محل في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزى والبورصة المصرية وبالقرب من اكبر شبكة مواصلات ومحلك 87م بالتقسيط المريح وبدن فوائد وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061652
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