وسط الخدمات الترفيهية امتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)
|وسط الخدمات الترفيهية روح علي راس سدر وصيف مع اولادك وسط حمامات السباحة والاكوا بارك وكيدز اريا للاطفال وكمان هتستمتع بأحلي مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058721
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