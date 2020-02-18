وسط التوازن بين اللون الازرق والاخضر امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بكمبوند green avenue علي اجمل حمامات السباحة علي احدث الطرز العالمية لتحقيق التوازن بين اللون الاخضر والازرق والنافورة الراقصة لمزيد من البهجة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ووسط كل الخدمات ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وغيرهم كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا دلوقتي علي الرقم ده 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|242,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053246
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