وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|من غير تفكير و وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك مول تجاري وتراك للدراجات ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير والشقة 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061014
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