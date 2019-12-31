وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

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شاليه في السخنة بقي وسط المعالم الحضارية ونهر النيل ومنها الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكمان هتستمتع بخدمات تانية كتير منها حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرها وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 122,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047211
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

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- في السويس مصر

امتلك شقتك جمب خدماتك واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك او عيلتك في احلي جو في لاسيرينا السخنة وشاليهك 75.
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98,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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143,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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امتلك شاليه بجاردن فى السخنة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وخلى ا.
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181,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا - في السويس مصر

تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا

(للبيع)

- في السويس مصر

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31/12/2019
صورة الاعلان: علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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107,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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172,000 جنيه

30/12/2019
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صورة الاعلان: استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

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العنوان:

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30/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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169,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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92,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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القسم: 

248,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

177,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

166,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى السخنة - في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بحديقة فى السخنة 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من.
العنوان:

السويس - مصر
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144,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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96,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس مفروش - في السويس مصر

شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس مفروش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة تشطيب سوبر لوكس وبالفرررش وبأقل الاسعار وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط ا.
العنوان:

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29/12/2019
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