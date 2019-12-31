وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)
|شاليه في السخنة بقي وسط المعالم الحضارية ونهر النيل ومنها الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكمان هتستمتع بخدمات تانية كتير منها حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرها وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047211
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