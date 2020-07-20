وسط اكبر كثافة سكانية في العاصمة امتلك محلك وقسط براحتك

(للبيع)
|امتلك محلك وسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب فندق الماسة والمحطة المركزية للمونوريل وبالقرب من محور بن زايد والمحل 20م تشطيب كامل بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او اتواصل معانا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063408
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