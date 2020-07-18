وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

امتلك شقة فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية يعمل بالطاقة الشمسية وقريب من حى السفارات وع بعد دقائق من طريق السخنة ومطار العاصمة شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة باقل سعر للمتر واطول فترة سداد يدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة