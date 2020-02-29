وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

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صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 329,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054563
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه دوبلكس للبيع بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه دوبلكس للبيع بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة

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شاليهك بسعر مميز وبروف ع اجمل بحيرات صناعية فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكو.
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197,000 جنيه

29/2/2020
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(للبيع)

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28/2/2020
صورة الاعلان: وقتك للاستثمار دلوقتى بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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28/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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28/2/2020
صورة الاعلان: باسعار مميزة امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

باسعار مميزة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

هتقدر تمتلك شاليه بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة وتستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات واكبر اكوا بارك وح.
العنوان:

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173,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: لحياة هادية واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لحياة هادية واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

154,000 جنيه

26/2/2020
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صورة الاعلان: عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

للهدوء والجمال امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة - في السويس مصر

فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فى السخنة وامتلك شاليه باقل الاسعار 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +2حمام +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة هتصيف علي نهر بأمتلاكك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بالمعالم الحضارية المصرية وهتعي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة واستمتع بالمصيف ع الطراز الفرعوني - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة واستمتع بالمصيف ع الطراز الفرعوني

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف علي الطراز الفرعوني وعلي نهر النيل والاهرامات وابو ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار ومستقبل مضمون ليك ولاولادك وكمان ممكن تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

303,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة - في السويس مصر

خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي معانا خدلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة والبحر معاك طووووول السنة وهتستثمر براحتك في .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بالم بيتش السخنة جمعتلك بين الاكوا بارك واجمل شاطئ رملى من غير صخور وقريب من كل الخدمات كافيهات ومطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

309,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات وسينمات وملاهى واكوا بارك 110م تشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وعلي اجمل فيو علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

22/2/2020
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