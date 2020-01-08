وزاره الصحه عمان

(فرصة عمل)
|المطلوب:- # استشاري جراحة قلب لطفال # استشاري مختبرات مناعة # استشاري تخدير #استشاري امراض الاعصاب #استشاري جراحة اعصاب التداخلية #استشاري اشعة اعصاب التداخلية # اخصائي اعصاب # اخصائي اطفال حديثي الولادة # اخصائي طوارئ # اخصائي تخدير #اخصائي اعادة تأهيل #’اخصائي اول امراض نساء والولادة #اخصائي جهاز هضمي #اخصائي جراحة عامه #اخصائي عناية مركزة #اخصائي امراض الاعصاب # طبيب عام اطفال حديثي الولادة # طبيب عام اطفال #طبيب عام امراض اعصاب #طبيب عام جهاز هضمي #طبيب عام جراحه عامة الشروط:- # الاستشاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الفنار
|التليفون:
|01023988127
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|العنوان:
|- سموحه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048203
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