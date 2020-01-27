ورق كاشير حرارى

(للبيع)
|توفر مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة ورق رول طباعة حراري ممتاز مطبوع وسادة أبيض وجودة عالية وأسعار تنافسية لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل:33604037
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|97333604037
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|العنوان:
|- المحرق
المحرق - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دينار
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050663
2 ريال
550 دينار
2 دينار
2 دينار
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1 دينار