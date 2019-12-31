ورق رول حراري (ورق الكاشير)

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ورق رول حراري او مايسمى بكر ورق الكاشير لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير لاغنى عنها في مجالات عديده ابرزها نظام انتظام العملاء الرقمي /ماكيناتATM/السوبر ماركت /المطاعم/ومجلات اخرى . فروعنا بالممكله العربيه السعوديه:الرياض/القصيم/الخبر/جده/خميس مشيط(ولدينا فروعنا في البحرين) للتواصل واتساب/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047244
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