ورق رول حراري (ورق الكاشير)

(للبيع)
|ورق رول حراري او مايسمى بكر ورق الكاشير لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير لاغنى عنها في مجالات عديده ابرزها نظام انتظام العملاء الرقمي /ماكيناتATM/السوبر ماركت /المطاعم/ومجلات اخرى . فروعنا بالممكله العربيه السعوديه:الرياض/القصيم/الخبر/جده/خميس مشيط(ولدينا فروعنا في البحرين) للتواصل واتساب/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047244
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