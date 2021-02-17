ورق بردي فارغ

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ورق بردي فارغ - في الدقهلية مصر

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لدينا ورق بردي فارغ لزوم القرطاسيات للبيع للمدارس الفنية لزوم الاشغال اليدوية والرسم والكتابة كما يستخدم في اغراض الدعاية المختلفة مثل كروت الافراح وشهادات التقدير دكتور ياسين للبرديات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دكتور ياسين
التليفون: 00201228089691

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العنوان: - ميت غمر
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084276
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السعر
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17/2/2021
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17/2/2021
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