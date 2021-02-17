(للبيع)
|لدينا ورق بردي فارغ لزوم القرطاسيات للبيع للمدارس الفنية لزوم الاشغال اليدوية والرسم والكتابة كما يستخدم في اغراض الدعاية المختلفة مثل كروت الافراح وشهادات التقدير دكتور ياسين للبرديات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور ياسين
|التليفون:
|00201228089691
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|العنوان:
|- ميت غمر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084276
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