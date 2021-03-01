(للبيع)
|ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعملاء وخدمة الهاتف * مهارات الاتصال * فن التحفيز * فن قيادة الفريق * فن التقديم لمهارات العرض * التسويق والمبيعات * إدارة الأزمات * إدارة الوقت * فن التفاوض * تحضير خطة عمل * إدارة المشروعات * إدارة الاجتماعات * اتخاذ القرارات * حل مشاكل العمل * العمل ضمن فريق * الإدارة الفعالة للأفراد * إدارة الموارد البشرية * إدارة الإجهاد لمزيد من المعلومات سيب كومنت أو ابعتلنا رسالة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Canoun Languages & Translation
|التليفون:
|01066090556
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|العنوان:
|كانون للغات والترجمة المنصورة، شارع الجلاء الرئيسي، ناصية شارع منتصر، أعلى ماء الذهب للعطور الدور الثالث علوي- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085588
اتصل
1 جنيه