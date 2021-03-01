ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعملاء وخدمة الهاتف * مهارات الاتصال * فن التحفيز * فن قيادة الفريق * فن التقديم لمهارات العرض * التسويق والمبيعات * إدارة الأزمات * إدارة الوقت * فن التفاوض * تحضير خطة عمل * إدارة المشروعات * إدارة الاجتماعات * اتخاذ القرارات * حل مشاكل العمل * العمل ضمن فريق * الإدارة الفعالة للأفراد * إدارة الموارد البشرية * إدارة الإجهاد لمزيد من المعلومات سيب كومنت أو ابعتلنا رسالة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Canoun Languages & Translation
التليفون: 01066090556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كانون للغات والترجمة المنصورة، شارع الجلاء الرئيسي، ناصية شارع منتصر، أعلى ماء الذهب للعطور الدور الثالث علوي- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085588
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صورة الاعلان: Canoun Languages & Translation - في الدقهلية مصر

Canoun Languages & Translation

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: مراكز تعليم اللغات بالمنصورة - في الدقهلية مصر

مراكز تعليم اللغات بالمنصورة

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

مراكز التدريب فى المنصورة، مراكز تعليم اللغات بالمنصورة، دورات المانية في المنصورة، كورسات المانى ال.
العنوان:

الدقهلية - مصر

1 جنيه

1/3/2021
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