ورشه المنيوم للبيع

منشار 16 بوصه طبيله يقطع جميع القطاعات منشار 12 بوصه طبيله فريزه المنيوم عدد 2 مكبس بي اس صغير و كبير و قطاع التانجو و الجامبو يدوي مفصلي و جرار مكبس تفريز قطاع السعد جرار حلخ كهربائي منجله تزجه 2 شنيور فك و ربط صاروخ صغير كولدير مياه مروحه سقف 2 كشاف نيون 120 سم عده خفيفه