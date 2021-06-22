ورشه المنيوم للبيع

(للبيع)
|منشار 16 بوصه طبيله يقطع جميع القطاعات منشار 12 بوصه طبيله فريزه المنيوم عدد 2 مكبس بي اس صغير و كبير و قطاع التانجو و الجامبو يدوي مفصلي و جرار مكبس تفريز قطاع السعد جرار حلخ كهربائي منجله تزجه 2 شنيور فك و ربط صاروخ صغير كولدير مياه مروحه سقف 2 كشاف نيون 120 سم عده خفيفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد حسين
|التليفون:
|01154440767
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|العنوان:
|المسله المطريه- المطريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102646
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190 جنيه
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