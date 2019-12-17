(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تعقد ورشة عمل: المهارات الإعلامية المؤثرة مقر الإنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 29 مارس الى 2 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات وحدة البرامج التدريبية وورش العمل جوال/ واتس اب : 00201023990901 0020237800583 - 0020237800693 هـاتف: 0020235866323 - 0020237800573 فاكس: Hrhowida@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحده التـدريب وورش العمل والبرامج
|التليفون:
|00201023990901
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الهرم امام السجل المدنى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045684
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1,000 دولار
1,000 دولار