الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تعقد ورشة عمل: المهارات الإعلامية المؤثرة مقر الإنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 29 مارس الى 2 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات وحدة البرامج التدريبية وورش العمل جوال/ واتس اب : 00201023990901 0020237800583 - 0020237800693 هـاتف: 0020235866323 - 0020237800573 فاكس: Hrhowida@gmail.com