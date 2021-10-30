وحش التصوير والطابعه xerox5875

(للبيع)
|متوقفش شغلك رجعت شركتك - رجعت مكتبتك - رجعت مطبعتك ومحتاج اله تصوير مستندات تشيل معاك ومتعطلكش يبقى تتابع عروض شركه ارابيا للتجاره وحش التصوير والطباعه xerox 5875 سرعه 75 صوره / الدقيقه تكبير 400 % - تصغير 25 % خاصيه التوزيع تصوير على الوجهين اتوماتيك ( دوبلكس ) امكانيه الطباعه من فلاشه ذاكره داخليه 2 جيجا بايت - هارد ديسك سعه 160 جيجا بايت تحمل شهرى يصل الى 250 الف نسخه مقاس ورق A4 - A3 - A5 وزن ورق حتى 220 جرام تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان اتصل 01117345733 _01117345773
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110209
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
10 جنيه
1 جنيه
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