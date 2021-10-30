وحش التصوير والطابعه xerox5875

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وحش التصوير والطابعه xerox5875 - في القاهرة مصر

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متوقفش شغلك رجعت شركتك - رجعت مكتبتك - رجعت مطبعتك ومحتاج اله تصوير مستندات تشيل معاك ومتعطلكش يبقى تتابع عروض شركه ارابيا للتجاره وحش التصوير والطباعه xerox 5875 سرعه 75 صوره / الدقيقه تكبير 400 % - تصغير 25 % خاصيه التوزيع تصوير على الوجهين اتوماتيك ( دوبلكس ) امكانيه الطباعه من فلاشه ذاكره داخليه 2 جيجا بايت - هارد ديسك سعه 160 جيجا بايت تحمل شهرى يصل الى 250 الف نسخه مقاس ورق A4 - A3 - A5 وزن ورق حتى 220 جرام تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان اتصل 01117345733 _01117345773
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110209
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقووي اله تصوير زيروكس 5875 - في القاهرة مصر

اقووي اله تصوير زيروكس 5875

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق عندك مطبعه شغلك كتير يبقي هي دي المكنه التي تناسبك تقد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/10/2021
صورة الاعلان: اله تصوير مستندات ليزر الوان xerox 7220 - 25 - في القاهرة مصر

اله تصوير مستندات ليزر الوان xerox 7220 - 25

(للبيع)

- في القاهرة مصر

# شغلك بالالوان مع ارابيا لتجاره محتاج تطبع وتصور بالالوان لمكتبك - شركتك - مدرستك - عيادتك يبقى دى.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات - في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير على ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/9/2021
صورة الاعلان: اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق - في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/9/2021
صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

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10 جنيه

11/9/2021
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات ليزر الوان للمدارس - المطابع - شركات الدعايه والاعلان - المستشفيات xerox .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/9/2021
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير توشيبا سكنر الوان ليزر - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير توشيبا سكنر الوان ليزر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الامكانية: كوبير + برنتر + سكنر+ فيدر + دوبلكس + Network + طباعة من USB انتاجية طباعة وتصوير حتى 15.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/8/2021
صورة الاعلان: TOSHIBA E STUDIO 3555 - في القاهرة مصر

TOSHIBA E STUDIO 3555

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زمن تسخين 35 ثانيه مع امكانيه توفير الكهرباء سرعه 35 نسخه / دقيقه تصوير – سكانر – برنتر فيدر – دو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/8/2021
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