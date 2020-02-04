وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد هتمتلك وحدتك في اميز موقع في التجمع الخامس علي شارع التسعين بجوار الجامعة الامريكية امام البوينت 90 اكتر مكان مميز مليان بالحيوية والخدمات وبسعر متر مفاجاءة 19500 كامل التشطيب بالمطابخ وبالتكيفات امتلك في كمبوند ايوان بالتجمع الخامس بالتقسيط علي 8سنين واعرف كل التفاصيل للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 19,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054874
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة في مكان مميز جدا وعندنا احنا وبس - في القاهرة مصر

شاليهك في السخنة في مكان مميز جدا وعندنا احنا وبس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة في مكان مميز جدا علي المعالم الحضارية والسياحية زي الاهرامات ابو الهول ونه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: 10% مقدم و10% خصم للمتر وبلتقسيط علي8 سنين في العتال هولدينج العاصمة - في القاهرة مصر

10% مقدم و10% خصم للمتر وبلتقسيط علي8 سنين في العتال هولدينج العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض خاص ولفترة محدوده ادفع مقدن 10 % تاخد خصم 10% للمتر وبالتقسيط علي 8سنين وعيش في العاصمة الاداري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع بالرووف - في القاهرة مصر

شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

ابتدي السنة الجديدة وانت ممتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وابدأ سنة جديدة وانت ممتلك شقة 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: اشتري وحدتك من SODIC التجمع الخامس بدون مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين - في القاهرة مصر

اشتري وحدتك من SODIC التجمع الخامس بدون مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشتري وحدتك في SKY CONDS امتداد شارع 90 الشمالي الكمبوند في وسط ارقي مكان في التجمع كمبوند كله فلل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

17/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فرصة رائعة للبيع شاليه بالرووف - في القاهرة مصر

فرصة رائعة للبيع شاليه بالرووف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

3/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager