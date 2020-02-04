وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد هتمتلك وحدتك في اميز موقع في التجمع الخامس علي شارع التسعين بجوار الجامعة الامريكية امام البوينت 90 اكتر مكان مميز مليان بالحيوية والخدمات وبسعر متر مفاجاءة 19500 كامل التشطيب بالمطابخ وبالتكيفات امتلك في كمبوند ايوان بالتجمع الخامس بالتقسيط علي 8سنين واعرف كل التفاصيل للتفاصيل كلمنا 01211411556