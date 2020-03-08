وحدتك كاملة التشطيب بالجراج في شارع 90 باميز موقع بالتجمع

(للبيع)
|امتلك وحدتك في ارقي كمبوند واقل نسبة مباني كاملة التشطيب بالجراج بسعر متر 19500 في شارع 90 بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين في التجمع وحدتك وسط مساحات واسعة من الاند سكيب والكريستال الاجونز علشان تستمتع وكمان يقلل من درجة حرارة لكمبوند فتحس انك في ريسوت مش كمبوند للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055427
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