(للبيع)
|وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000 وعيش مع عيلتك في قلب ارقي كميونتي في الشيخ زايد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 6 سنين للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055430
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