وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000 وعيش مع عيلتك في قلب ارقي كميونتي في الشيخ زايد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 6 سنين للتفاصيل 01211411556