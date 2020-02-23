وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

بالتقسيط على 8 سنين هتمتلك شاليهك صف اول على البحر هتشوف البحر من شاليهك وكل البلو اريا اللى حواليك زى حمامات السباحة واللاجونز هتقدر تستمتع باللعب فى الاكوا بارك وملاعب الشاطئ الى على البحر وهتقدر تستمتع بمنطقة الحفلات على الشاطئ و اوقات سينما الشاطئ. ووقت السهر هتلاقى حواليك كل الخدمات والمطاعم والكافيهات . شاليهك باقل مقدم ب 150 الف وفترات سداد متنوعة تصل الى 8 سنين .