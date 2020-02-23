وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بالتقسيط على 8 سنين هتمتلك شاليهك صف اول على البحر هتشوف البحر من شاليهك وكل البلو اريا اللى حواليك زى حمامات السباحة واللاجونز هتقدر تستمتع باللعب فى الاكوا بارك وملاعب الشاطئ الى على البحر وهتقدر تستمتع بمنطقة الحفلات على الشاطئ و اوقات سينما الشاطئ. ووقت السهر هتلاقى حواليك كل الخدمات والمطاعم والكافيهات . شاليهك باقل مقدم ب 150 الف وفترات سداد متنوعة تصل الى 8 سنين .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053928
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فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر

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متشطيب سوبر لوكس بالتقسيط علي 8 سنين ، الشاليه 100 متر . القرية متكاملة الخدمات : -اول اكوا بارك فى .
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150,000 جنيه

23/2/2020
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(للبيع)

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150,000 جنيه

23/2/2020
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(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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150,000 جنيه

19/2/2020
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120,000 جنيه

19/2/2020
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صورة الاعلان: شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط - في العين السخنة مصر

شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليه فى السخنة استلام فورى بالتقسيط - في العين السخنة مصر

شاليه فى السخنة استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

تقدر دلوقتى تستلم شاليهك فورى بالتقسيط وتقضى اجازتك فى شاليهك فى السخنة . شاليهك هتستلمه كامل التشط.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين - في العين السخنة مصر

شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

قريتنا وسط طواحين الهوا ، وده اللى بيوفر لقريتنا هوا منعش طول السنة . شاليهك على مصاطب وده اللى هيوف.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتكيفات علي بحرالسخنة بالتقسيط على 8 سنين - في العين السخنة مصر

شاليهك بالتكيفات علي بحرالسخنة بالتقسيط على 8 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك برؤية كاملة علي بحر السخنة بمقدم 180 الف وتقسيط علي 8 سنين شاليهك بمساحة 144 متر .
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏ - في العين السخنة مصر

شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏ فى اميز منتجع بالعين السخنة ، ادفع مقدم بسيط واحجز .
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتعيش يومك كله وانت شايف البحر لان كل مكان فى شاليهك بيشوف البحر شاطئ قريتنا شاطئ رملى على اجمل بحر .
القسم: 

90,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال - في العين السخنة مصر

باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا.
القسم: 

1,200,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال - في العين السخنة مصر

باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا.
القسم: 

1,200,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع بالرووف - في العين السخنة مصر

شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه .
القسم: 

1,650,000 جنيه

26/1/2020
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