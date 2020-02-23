وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

(للبيع)
|بالتقسيط على 8 سنين هتمتلك شاليهك صف اول على البحر هتشوف البحر من شاليهك وكل البلو اريا اللى حواليك زى حمامات السباحة واللاجونز هتقدر تستمتع باللعب فى الاكوا بارك وملاعب الشاطئ الى على البحر وهتقدر تستمتع بمنطقة الحفلات على الشاطئ و اوقات سينما الشاطئ. ووقت السهر هتلاقى حواليك كل الخدمات والمطاعم والكافيهات . شاليهك باقل مقدم ب 150 الف وفترات سداد متنوعة تصل الى 8 سنين .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053928
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